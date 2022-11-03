Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...

Очередные команды мобилизованных военнослужащих из Забайкалья убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров ВС РФ

Очередные команды мобилизованных военнослужащих из Забайкалья убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров ВС РФ

Вновь призванные военнослужащие освоили основы тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской подготовки, радиационной, химической и биологической защиты и др.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх