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Актер Леон Кемстач рассказал, что второй сезон «Слово пацана» обсуждается

Актер Леон Кемстач рассказал, что второй сезон «Слово пацана» обсуждается

Леон Кемстач поделился перспективами съемок второго сезона нашумевшего сериала.Актер Леон Кемстач, который исполнил роль "Пальто" в сериале "Слово пацана", рассказал в интервью изданию "Сноб" о текущих обсуждениях второго сезона шоу.

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Людмила Лепаева
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