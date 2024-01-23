Актер Леон Кемстач рассказал, что второй сезон «Слово пацана» обсуждается

Леон Кемстач поделился перспективами съемок второго сезона нашумевшего сериала.Актер Леон Кемстач, который исполнил роль "Пальто" в сериале "Слово пацана", рассказал в интервью изданию "Сноб" о текущих обсуждениях второго сезона шоу.
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