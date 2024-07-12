РЭО назвал регионы-лидеры по торговле пластиковыми бутылками на ЭТП

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Московская, Челябинская, Тверская области и Санкт-Петербург вошли в топ-5 субъектов РФ по торговле пластиковыми бутылками на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).
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