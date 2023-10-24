ГД приняла в первом чтении проект об индексации страховых пенсий в 2024 году

Депутаты Госдумы РФ 24 октября приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей.
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