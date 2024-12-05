NYT: начальники генштабов ВС РФ и США Герасимов и Браун обсудили Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине и другие вопросы.
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