NYT: начальники генштабов ВС РФ и США Герасимов и Браун обсудили Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Чарльз Браун провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт на Украине и другие вопросы.