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Газета.ру

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Ортопед Саутенко: рюкзак ребенка не может весить больше 10% его массы тела

Ортопед Саутенко: рюкзак ребенка не может весить больше 10% его массы тела

Даже самый удобный рюкзак может нанести вред здоровью ребенка, если его вес будет слишком большим. Главное правило – он не может весить больше 10% массы тела учащегося, подчеркнул в беседе с RT завотделением травматологии и ортопедии РРДКБ Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

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