Avowed выйдет в ноябре, а Indiana Jones and the Great Circle — в декабре Игровое издательство The ...

Avowed выйдет в ноябре, а Indiana Jones and the Great Circle — в декабреИгровое издательство The Verge, отталкиваясь от информации от своих источников, поделилась примерными датами релиза Indiana Jones and the Great Circle и Avowed.
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