Эксперт рассказал о значении освобожденной станции Соль

Освободив станцию Соль в ДНР, российская армия перерезала важную железную дорогу, которая соединяет Артемовск, Соледар и Северск, тем самим поставив украинскую группировку под угрозу окружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.