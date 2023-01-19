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Эксперт рассказал о значении освобожденной станции Соль

Эксперт рассказал о значении освобожденной станции Соль

Освободив станцию Соль в ДНР, российская армия перерезала важную железную дорогу, которая соединяет Артемовск, Соледар и Северск, тем самим поставив украинскую группировку под угрозу окружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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