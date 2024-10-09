В галерее «Тушино» открылась выставка иллюстраторов

В галерее «Тушино» открылась выставка молодых московских художников «Чудеса и секреты природы». Посетители увидят ботаническую живопись, анималистику, а также иллюстрации к детским рассказам и сказкам Максима Горького, Виталия Бианки, Всеволода Гаршина, Редьярда Киплинга, Дмитрия Мамина Сибиряка и других писателей.
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