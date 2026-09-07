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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⛽️Ситуация на топливном рынке Волгоградской области

⛽️Ситуация на топливном рынке Волгоградской области Федеральные и региональные власти совместно с топливными компаниями делают все возможное для обеспечения потребителей топливом, для улучшения и стабилизации ситуации.

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