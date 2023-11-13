Врач рассказал, какая доза кофеина безопасна

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Американский доктор Стюарт Фишер рассказал, что безалкогольные энергетики могут быть опасны для сердца и сосудов из-за высокого содержания в них психоактивного вещества – кофеина.
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