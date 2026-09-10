Число пострадавших при атаке БЭК на Сочи выросло до 28 человек

По уточненным данным, в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей.
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