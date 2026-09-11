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The Eurasia Daily news agency

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Neither the EU nor the EAEU: Pashinyan has less and less room for maneuver

Neither the EU nor the EAEU: Pashinyan has less and less room for maneuver

There are no changes in relations between Moscow and Yerevan. The meeting between Vladimir Putin and Nikol Pashinyan in Bishkek on the sidelines of the SCO summit — their first personal conversation after the June parliamentary elections in Armenia — ended in the same positions.

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