Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых отрядов ВСУ на Купянском направлении

Это мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене огневой точки позволяют расчетам эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 км, а также реализовывать огневую поддержку наземной группировке войск.
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