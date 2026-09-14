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Царьград

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Ford отзывает 223 472 авто в США из-за дефектов топливных баков

Ford отзывает 223 472 авто в США из-за дефектов топливных баков

Национальное управление безопасностью дорожного движения США объявило об отзыве 223 472 автомобилей Ford.

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