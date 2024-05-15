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Путин "более впечатляющий», чем Байден – Такер Карлсон

Путин "более впечатляющий», чем Байден – Такер Карлсон

Президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон, который в феврале опубликовал интервью с русским президентом.

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