Путин "более впечатляющий», чем Байден – Такер Карлсон

Президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон, который в феврале опубликовал интервью с русским президентом.
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