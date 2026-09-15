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У Диоманде первое результативное действие за 7 матчей в «Реале» – ассист на гол Мбаппе «Эльче». Вингера купили за 125+15 млн евро летом

Ян Диоманде отметился первым результативным действием в составе « Реала ». 19-летний вингер сделал передачу на гол Килиана Мбаппе в матче 6-го тура Ла Лиги против « Эльче » (2:0, первый тайм).

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