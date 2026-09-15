У Диоманде первое результативное действие за 7 матчей в «Реале» – ассист на гол Мбаппе «Эльче». Вингера купили за 125+15 млн евро летом

Ян Диоманде отметился первым результативным действием в составе « Реала ». 19-летний вингер сделал передачу на гол Килиана Мбаппе в матче 6-го тура Ла Лиги против « Эльче » (2:0, первый тайм).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым