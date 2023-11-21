"Интер Майами" Месси не сыграет с "Аль-Насром" Роналду в предсезонном турнире

Американский клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, на официальном сайте опроверг информацию, согласно которой команда примет участие в Riyadh Season Cup и сыграет с саудовским "Аль-Насром", игроком которого является португальский форвард Криштиану Роналду.