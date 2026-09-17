USOIL is setting a Trap? Crude Oil Futures NYMEX:CL1! EdgeTradingJourney USOIL has staged an impressive recovery from the $68–72 weekly demand zone, reaching approximately $101.
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