Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Оппоненты Матисса Тайбулла атакуют с самым низким процентом в лиге. Леброн на 5-м месте

Игрок «Филадельфии» Матисс Тайбулл является лидером регулярного чемпионата НБА по проценту попадания с игры у опекаемых им игроков (37%).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх