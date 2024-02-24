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Политический вестник

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"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

Для помощи Украине в конфликте с Россией Североатлантический альянс, скорее всего, будет использовать свои воздушные силы против позиций российских военных, а не отправлять наземные войска для прямого сражения на земле.

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Анфиса Иванова
Я думаю, что Путин знал, зачем совсем недавно ездил в Калининград...
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