"На Калининград". СМИ раскрыли план НАТО против России

Для помощи Украине в конфликте с Россией Североатлантический альянс, скорее всего, будет использовать свои воздушные силы против позиций российских военных, а не отправлять наземные войска для прямого сражения на земле.
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