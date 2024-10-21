Дистант и досрочные каникулы. На Алтае закрывают школы из-за внебольничной пневмонии

В образовательных учреждениях Алтайского края отмечается рост заболеваемости пневмонией среди детей Как минимум две школы в Алтайском крае приостановили образовательную деятельность в очном формате из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией.
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