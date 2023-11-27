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Порочный круг: какие болезни стоят за настойчивым желанием почесаться

Порочный круг: какие болезни стоят за настойчивым желанием почесаться

Замечали ли вы за окружающими такую привычку — человек постоянно чешет голову или шею? Или, может быть, он настойчиво расчесывает кисть, там уже появились красные отметины, но действия все равно продолжаются? Чем больше мы уделяем внимания проблемной области, тем чаще она начинает зудеть.

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