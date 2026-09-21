Корпоративные облигации на ММВБ торгуются без динамики

Наиболее ликвидные корпоративные облигации на Московской бирже: Борец Капитал 001Р-05 (-0,3%), Полюс ПБО-04 (-0,2%), АФК Система, выпуск 14 (+0,1%).
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