В Татарстане на Всероссийском слете движения студенческих отрядов собрались 420 ветеранов

В Набережных Челнах 2 июля начался Всероссийский слёт ветеранов движения студенческих отрядов. Мероприятие организовано Российские студенческие отряды при поддержке Правительства Татарстана и приурочено к 400-летию города и 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ.
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