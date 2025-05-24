Святой Иоанн Шанхайский: Россия пройдёт через тьму — и обретёт свет Ирина ВальковаСвятой Иоанн Шанхайский, один из самых почитаемых православных святителей XX века, оставил не только духовное наследие, но и пророческие слова, которые сегодня звучат с особой силой.