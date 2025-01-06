Южная Корея продлевает закрытие аэропорта Муан

Правительство Южной Кореи объявило, что продлит закрытие Международного аэропорта Муан на неделю, до 14 января, сославшись на продолжающееся расследование крушения самолета Jeju Air, в результате которого погибли 179 пассажиров.
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