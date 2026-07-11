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Царьград

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12 июля в Ростовской области ожидается магнитная буря

12 июля в Ростовской области ожидается магнитная буря

Во второй половине дня в воскресенье, 12 июля, Ростовскую область ожидает магнитная буря. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) прогнозируют возмущение геомагнитного поля Земли, соответствующее уровню G1.

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