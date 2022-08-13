Губернатор Подмосковья поздравил победителей и призеров турнира на Кубок Овечкина

РИАМО - 13 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров турнира на Кубок Овечкина: команду ЦСКА, которая завоевала золото, «Спартак», который оказался на второй позиции, и «Динамо», которое взяло бронзу.