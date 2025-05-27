Число пострадавших от наезда машины в Ливерпуле увеличилось почти до 50

От наезда автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 пешеходов. Об этом сообщил телеканал Sky News. Представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин подтвердил, что в больницу доставили 27 человек, из них двое получили серьезные травмы, в том числе ребенок.
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