Число пострадавших от наезда машины в Ливерпуле увеличилось почти до 50

От наезда автомобиля в Ливерпуле пострадали почти 50 пешеходов. Об этом сообщил телеканал Sky News. Представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин подтвердил, что в больницу доставили 27 человек, из них двое получили серьезные травмы, в том числе ребенок.