Выставка племенных коз прошла в Тупкараганском районе

В селе Акшукур Тупкараганского района впервые прошла выставка племенных коз. На выставке были рассмотрены способы распознавания молочных коз, оценены уровень жирности молока, экстерьер коз, передает inAktau.
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