❗️⚡️Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует создать в Белоруссии центр по обслуживанию техники ПВО, находящейся на вооружении республики.
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❗️⚡️Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует создать в Белоруссии центр по обслуживанию техники ПВО, находящейся на вооружении республики.