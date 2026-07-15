Режиссер Виленкин рассказал, что Пелагея покорила всех своей игрой на пробах в «Зубастой няне»

В России начались съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня». Режиссер картины Денис Виленкин в беседе с ИА НСН рассказал, что певица Пелагея, исполняющая главную роль одинокой мамы семерых козлят Козетты, идеально прошла пробы.
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