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Режиссер Виленкин рассказал, что Пелагея покорила всех своей игрой на пробах в «Зубастой няне»

Режиссер Виленкин рассказал, что Пелагея покорила всех своей игрой на пробах в «Зубастой няне»

В России начались съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня». Режиссер картины Денис Виленкин в беседе с ИА НСН рассказал, что певица Пелагея, исполняющая главную роль одинокой мамы семерых козлят Козетты, идеально прошла пробы.

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