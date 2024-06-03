😞 Печальная статистика: 87% семей не могут позволить себе купить квартиру в новостройке. Кажется что на рынке нет нормальных предложений, либо слишком дорого.
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😞 Печальная статистика: 87% семей не могут позволить себе купить квартиру в новостройке. Кажется что на рынке нет нормальных предложений, либо слишком дорого.