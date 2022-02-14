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Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году

Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после его слов о том, что проблема румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, не фигурирует в двусторонней повестке.

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