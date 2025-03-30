Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Иоанн Лествичник. Что можно и что нельзя делать 30 марта 2025 года

Иоанн Лествичник. Что можно и что нельзя делать 30 марта 2025 года

30 марта 2025 года заканчивается 4-я неделя Великого поста, она носит название Крестопоклонная. В воскресенье 4-й недели поста вспоминают Иоанна Лествичника.

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