Иоанн Лествичник. Что можно и что нельзя делать 30 марта 2025 года

30 марта 2025 года заканчивается 4-я неделя Великого поста, она носит название Крестопоклонная. В воскресенье 4-й недели поста вспоминают Иоанна Лествичника.
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