Шикарный пирог, который на 50 % состоит из кабачков — пробуешь кусочек, и от него уже не оторваться.

В сыром виде у кабачка практически полностью отсутствует вкус и аромат, но как же удачно он раскрывается, стоит его пожарить или запечь! Нежный, почти что кремовый кабачок — лучшая начинка для пирога, особенно если добавить немного сыра и прованских трав.