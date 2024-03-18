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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Шикарный пирог, который на 50 % состоит из кабачков — пробуешь кусочек, и от него уже не оторваться.

В сыром виде у кабачка практически полностью отсутствует вкус и аромат, но как же удачно он раскрывается, стоит его пожарить или запечь! Нежный, почти что кремовый кабачок — лучшая начинка для пирога, особенно если добавить немного сыра и прованских трав.

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