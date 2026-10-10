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Как осьминоги научились быть умнее: тайна генома, которая изменила их мозг навсегда

Представьте себе существо, способное решать головоломки, запоминать пути, менять цвет тела за доли секунды и управлять восемью независимыми «руками», каждая из которых обладает собственным мозгом.

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