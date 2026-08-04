Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России

По данным аналитиков, которые привело РИА Новости, в России растет спрос на одежду облегающего кроя. За первое полугодие 2026 года мужчины стали покупать узкие джинсы в два с половиной раза чаще, чем годом ранее, а женщины — в полтора раза.
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