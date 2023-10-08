Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анд
    Понятно олигархи завозят мигрантов что б на них опереться и устроить в стране переворот🤔 ну или помогают тем кто жаж...Проблема под назв...
  • Александр Салтановский
    В том то и дело, что "западные партнёры" абсолютно уверены в том, что Россия не применит ЯО, потому и ведут себя так ...Россия выходит из...
  • Вадим Скоробогатов
    ОЙ ЧТО-ТО БУДЕТ....США потирают руки...План по спасению ФАНТИКА (доллара) Идёт полным ходом...Раздрай в ГЕЙропе(жопе)...Макс, беги! Тебе ...

ХАМАС начал войну с Израилем

ХАМАС начал войну с Израилем

Силы ХАМАСа атаковали Израиль и вторглись на юг страны. Израиль ответил авиаударами по Газе, счет погибших идет на сотни Фото: Yasser Qudih / Reuters Главное к 04:30 мск Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх