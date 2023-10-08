ХАМАС начал войну с Израилем

Силы ХАМАСа атаковали Израиль и вторглись на юг страны. Израиль ответил авиаударами по Газе, счет погибших идет на сотни Фото: Yasser Qudih / Reuters Главное к 04:30 мск Израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге страны.