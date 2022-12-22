23 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

23 декабря – 357 день года, до Нового года осталось 8 дней. Узнать больше о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы на 23 декабря • День Мины • Ясное небо – скоро наступят морозы • Сухой снег в этот день сулит засушливое лето • Звезды на небе маленькие, ждите снегопада 23 декабря родились • 1777 – российский император Александр I • 1799 – русский художник Карл Брюллов • 1858 – театральный режиссёр, драматург, критик, один из первых народных артистов СССР Владимир Немирович-Данченко • 1917 – народная артистка РСФСР Валентина Серова • 1943 – советский математик и лауреат Абелевской премии Михаил Громов • 1953 – глава Российского императорского дома Мария Романова • 1969 – российский телеведущий Петр Марченко • 1999 – российский фигурист-парник, чемпион Европы (2020) Дмитрий Козловский 23 декабря: праздники в России • День дальней авиации ВКС России • День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского 23 декабря в истории России • 1947 – Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января объявлено праздничным днём и выходным.