В США отметили неопределенную позицию Китая по сотрудничеству с РФ

США считают, что Китай пока не принял окончательного решения по поводу оказания военной помощи РФ. Об этом в четверг, 2 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
США считают, что Китай пока не принял окончательного решения по поводу оказания военной помощи РФ. Об этом в четверг, 2 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Свежие комментарии