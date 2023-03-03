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В США отметили неопределенную позицию Китая по сотрудничеству с РФ

В США отметили неопределенную позицию Китая по сотрудничеству с РФ

США считают, что Китай пока не принял окончательного решения по поводу оказания военной помощи РФ. Об этом в четверг, 2 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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