В случае успешного контрнаступления ВСУ натовский контингент планировал вхождение на Украину

Hoheland это, конечно, красиво звучит. И такое название страны "У" очень бы импонировало западной европе. Но боюсь,что при столкновении с Российской армией они окажутся в глубокой ...е.

Игорь Егоров

Кто бы сомневался, что за спиной украинских предателей и бандеровской сволочи, эти гордые вояки НАТО начнут оккупацию Украины, а затем и России. Нам надо прекращать летать в облаках насчет Украины и ее дальнейшей судьбы, ибо путь один, ее полное Уничтожение как государства