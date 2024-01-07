Западные источники продолжают писать о том, какие ставки делались на украинское контрнаступление, которое, как известно, начиналось 3-4 июня прошлого года.
В случае успешного контрнаступления ВСУ натовский контингент планировал вхождение на Украину
Комментарии
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Сергей Парков
Hoheland это, конечно, красиво звучит. И такое название страны "У" очень бы импонировало западной европе. Но боюсь,что при столкновении с Российской армией они окажутся в глубокой ...е.
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9 час.
Юрий Золотарев
Но - не случилось... "Ах как жаль, как жаль!"...
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8 час.
Игорь Егоров
Кто бы сомневался, что за спиной украинских предателей и бандеровской сволочи, эти гордые вояки НАТО начнут оккупацию Украины, а затем и России. Нам надо прекращать летать в облаках насчет Украины и ее дальнейшей судьбы, ибо путь один, ее полное Уничтожение как государства
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5 час.
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