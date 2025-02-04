СК возбудил дело после стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Работа правоохранителей на месте стрельбы на западе Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК Конфликт со стрельбой на Кастанаевской улице на западе Москвы разгорелся между гражданами, находившимися в автомобилях Hyundai и Mercedes.
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