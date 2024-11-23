Версия о том, что американский аналитик и автор фильмов телеканала RT Скотт Беннетт мог быть убит за освещение правды о конфликте на Украине, была озвучена Маргаритой Симоньян, главредом медиагруппы «Россия сегодня» и RT, 23 ноября в её соцсети X.