Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты экзаменов, резервные дни и возможность для пересдачи

В России утвердили проект расписания сдачи Единого государственного экзамена в 2025 году. Когда одиннадцатиклассники будут проверять свои знания по разным предметам и будет ли у них возможность исправить неудовлетворительную оценку — рассказываем в материале URA.
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