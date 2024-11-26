Еще в семи районах Смоленщины объявили режим ЧС

На данный момент уже в десяти районах введен режим чрезвычайной ситуации. В Сафоновском районе состоялось заседание штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором были определены первоочередные меры работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии