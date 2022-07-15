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Мария Агапова назвала срок восстановления от травмы

Казахстанка Мария Агапова обратилась к фанатам через социальные сети, рассказав о травме, из-за которой снялась с боя на турнире UFC 30 июня: «К сожалению, я получила травму во время этого тренировочного кэмпа.

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