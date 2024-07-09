Растафарианство — что мы знаем о религии бога Джа и его адептах

Растафарианство — одна из самых молодых, необычных и окруженных стереотипами религий. Появилась она в Африке, там, где зародилось человечество, поэтому ее сторонники заверяют, что их вера — самая древняя и правильная на планете.
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