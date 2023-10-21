1863 - В статье русского писателя, журналиста, а также исследователя в области авиации Аркадия Васильевича Эвальда "Воздухоплавание", которая была размещена в газете "Голос", впервые было использовано слово "самолёт" как летательный аппарат.
Этот день в авиации. 21 октября
Комментарии
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Valery Roman
19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена 76 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г. Указ-21 октября, сам праздник - 19 ноября!!! И никогда НЕ переносился, и сейчас отмечается 19 ноября!!!
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14 час.
СЦ
Сергей Цыбин
Уж Вам-то писать такие ляпы, как «низкоорбитальная орбита» не пристало! (См. отрывок про «Ариан-5»).
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11 час.
Юрий Баканов
😀👍
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9 час.
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