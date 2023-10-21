Этот день в авиации. 21 октября

Valery Roman

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена 76 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г. Указ-21 октября, сам праздник - 19 ноября!!! И никогда НЕ переносился, и сейчас отмечается 19 ноября!!!